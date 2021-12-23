هيئة صحية في جنوب إفريقيا: يمكن توزيع جرعة ثانية من لقاح جونسون بعد شهرين من الأولى

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قالت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا، إنه ربما يمكن توزيع جرعة ثانية من لقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا، بعد شهرين على الأقل من الحصول على الجرعة الأولى.

ويشار إلى أن لقاح جونسون يتألف من جرعة واحدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه مازال يتعين على الحكومة الموافقة على توزيع جرعة ثانية من اللقاح قبل أن يتم القيام بذلك.

وقد سجلت جنوب إفريقيا 21 ألفا و98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و99 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3 ملايين و353 ألفا و106 حالات، وحالات الوفاة 90 ألفا و587 حالة.