الاتحاد الأوروبي يخصص 15 مليون يورو كتمويل انساني في أزمة الغذاء في منطقة الساحل الأفريقي

خصص الاتحاد الأوروبي 15 مليون يورو كتمويل إنساني إضافي لمنطقة الساحل الأفريقي، استجابة لأزمة الغذاء غير المسبوقة التي أثرت على أكثر من 8.7 مليون شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أن مفوض إدارة الأزمات ، يانيز لينارتشيتش قال "إنه في وقت سابق من هذا العام، أعاد الاتحاد الأوروبي تأكيد إلتزامه بمنطقة الساحل، وأكد على أهمية شراكتنا مع المنطقة. والمساعدات الإنسانية الإضافية المخصصة اليوم هي مؤشر على استعدادنا للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة - ونقص التمويل - في بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر ، وتقديم المساعدة للأفراد الأكثر ضعفًا من السكان في منطقة الساحل ".



وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة الغذاء في بوركينا فاسو والنيجر ومالي وموريتانيا مستوى قياسيًا مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة وتشير التقديرات الأولية إلى أزمة غذائية كبيرة خلال الموسم الأعجف لعام 2022 ، وهي الفترة الفاصلة بين مواسم الحصاد والتي عادةً ما تستمر من من مايو إلى أغسطس.



وأفاد برنامج الأغذية العالمي بوجود فجوات تمويلية خطيرة تؤثر على قدرته على مساعدة الناس خلال موسم العجاف في منطقة الساحل.



يأتي التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم بالإضافة إلى مبلغ 54 مليون يورو الذي تم تخصيصه بالفعل هذا العام لبلدان الساحل الأربعة هذه من أجل الغذاء / التغذية.



يشار إلى أن تتزايد الاحتياجات الإنسانية في منطقة الساحل (بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا) تزداد بسبب الصراعات العنيفة المتزايدة والفقر المدقع وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية غير المسبوق.



وخلال عام 2021 ، قبل تخصيص هذا التمويل الإضافي ، كان التمويل المخصص لهذه البلدان الأربعة للغذاء / التغذية على النحو التالي: بوركينا فاسو: 19.7 مليون يورو و مالي: 15 مليون يورو وموريتانيا: 6.9 مليون يورو والنيجر: 12.3 مليون يورو .



ح س ا م/ه م غ