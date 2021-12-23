علاء عبدالعال يعلن قائمة إيسترن كومباني لمواجهة فاركو في الدوري

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أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فاركو غدا الجمعة في الدوري.

ويلعب إيسترن كومباني مع فاركو غدا الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل 21 لاعبا في معسكر مغلق اليوم الخميس بأحدى فنادق القاهرة قبل مواجهة فاركو.

وجاءت قائمة إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد محمد (بوسكا)، عمرو حسام عبد الواحد.

خط الدفاع: أحمد ثابت (داهش)، عاصم سعيد، خالد مصطفى، كمال أبو الفتوح، أسامة العزب، محمد علي (أبو سريع)، صابر الشيمي

في الوسط: أحمد ابو بكر (موكشا)، الحسيني طه، كريم خميس، بنچامين، محمد ناصر (مودي)، يوسف مجدي عبد الغني.

الهجوم: محمد حسن، صلاح عاشور، أحمد إسماعيل (تمساح)، عرفه السيد، محمد عصام الدين، محمد عماد الفيل.