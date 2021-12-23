استئناف المفاوضات النووية الإيرانية الاثنين المقبل

أعلن المفاوضون اليوم الخميس، أن المحادثات الدولية بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني سوف تتواصل الأسبوع المقبل بعد عطلة الكريسماس.

وجاء في بيان عبر الاتحاد الأوروبي أن المحادثات سوف تستأنف يوم الإثنين. وقال الدبلوماسيون إن آخر جولة من المحادثات انتهت بدون أي تقدم مهم.

يحاول المفاوضون العثور على طريقة لجعل إيران والولايات المتحدة توقعان مجددا على اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة " الذي يرجع لعام 2015، الذي وافقت بموجبه الولايات المتحدة وخمس دول أخرى على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل الحد من نشاطها النووي.

ولكن الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات غير النووية، وسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، أمريكا من الاتفاق ما دفع إيران إلى بدء انتهاك بعض شروطه.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن المحادثات ليس أمامها سوى أسابيع قليلة لتتمخض عن انفراجة قبل أن يجعل التقدم إيران في مجال المعرفة النووية، الاتفاق غير ذي صلة.