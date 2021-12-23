أوكرانيا تدفع شبكة نقل الغاز الخاصة بها كبديل لخط أنابيب نورد ستريم 2

تدفع أوكرانيا، شبكة نقل الغاز الخاصة بها، كبديل لخط أنابيب "نورد ستريم 2" من روسيا إلى ألمانيا الذي جرى إنشاؤه ولكن لم يتم إقراره بعد.

وقال سيرهي ماكوهون، رئيس الشركة المشغلة لنظام نقل الغاز الأوكراني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في كييف: "في تاريخ النقل الأوكراني، لم يحدث قط أنه تم إلغاؤه بسبب أي مشكلات فنية على الجانب الأوكراني".

وأضاف أن واقعتي التعطل في 2006 و2009 كانتا بسبب خطوات سياسية روسية بحتة.

والغرض من نورد ستريم 2 جلب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق متجاوزا أوكرانيا.

يشار إلى أن أوكرانيا معتمدة بشدة على مليارات العائدات القادمة من رسوم نقل الغاز والآن تخشى من خسائر هائلة.

وقال ماكوهون إن عملاق النفط الروسي جازبروم تفي بالعقد الممتد حتى نهاية 2024 وبناء عليه يتم نقل 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

لكنه قال إن هذا أقل من العام الماضي بـ30 % و45% مقارنة بعام 2019، مضيفا أنه خلال هذين العامين تدهور النظام حقا.

وتابع: "مستعدون لنقل مئة مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا (للاتحاد الأوروبي)".

غير أنه في حال أوقفت روسيا النقل عبر جارتها، فسوف تضطر أوكرانيا إلى زيادة الرسوم خمسة أضعاف أو تحويل نظام نقل الغاز إلى السوق المحلي، بحسب رئيس الشركة المملوكة للدولة.

وقال: "لدينا نفقات ولن نستطيع تغطيتها على حساب المستهلك الأوكراني".