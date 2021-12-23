الإمارات تعلق دخول القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا

أعلنت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من دول كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الإماراتية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم السبت المقبل.



ويشمل القرار تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في تلك الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان اليوم الخميس، إنه سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الدول المذكورة إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وتلك الدول والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.



وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من الدول المذكورة عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.



كما يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى تلك الدول، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.