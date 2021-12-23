تقرير: تأجيل الخطة المعدلة لخصخصة شركات الكهرباء في الهند

تعثرت خطة الحكومة الهندية لخصخصة شركات توزيع الكهرباء في أقاليهما الاتحادية الثمانية. وكان اثنان من الأقاليم الاتحادية قد بدأ بالفعل عملية الخصخصة لكن نقابات عمال شركات التوزيع عارضت الخطة بسبب الخوف من زيادة أسعار الكهرباء بصورة غير مبررة في المستقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركتي توزيع الطاقة الخاصتين "سي.إي.إس.سي" ليمتد وتورينت باور قد تصدرتا السباق للفوز بشركات التوزيع التي كانت معروضة للخصخصة. وتورد شركة تورينت باور بالفعل الطاقة حاليا لبعض المناطق الحضرية في ولاية جوجارات في حين توزع "سي.إي.إس.سي" الكهرباء في ولايتي كلكاتا وغرب البنغال.

وتعاني شركات توزيع الكهرباء الحكومية في الهند من نقص الكفاءة والأزمات المالية. وتعتبر الخصخصة طريقة لتحسين أداء هذه الشركات من وجهة نظر الحكومة.

وبعد عدة محاولات فاشلة لتمرير إصلاحات تتضمن خصخصة شركات توزيع الطاقة، أعلنت الحكومة الهندية في مايو 2020 اعتزامها منح الأولوية لخصخصة شركات التوزيع في الأقاليم الاتحادية.

وعلى عكس الولايات التي تخضع لحكومات وبرلمانات محلية، فإن الأقاليم الاتحادية تخضع مباشرة لسلطة الحكومة المركزية في نيودلهي.