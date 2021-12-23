باكستان تستأنف الرحلات الجوية المباشرة إلى كازاخستان

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قررت الحكومة الفيدرالية الباكستانية، استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى كازاخستان، وذلك في إطار هدفها لتعزيز الاتصال بجمهوريات آسيا الوسطى.

وأشارت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية إلى أن اتفاقية الرحلات الجوية الثنائية بين باكستان وكازاخستان قد انتهت في عام 1993 ولا توجد شركة طيران تعمل بشكل مباشر بين البلدين.

ووفقا للوثائق المتوفرة فإن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عمران خان بهذا الشأن سيرأسها وزير الخارجية شاه محمود قريشي وستقدم تقريرا إلى مجلس الوزراء الفيدرالي في غضون 15 يوما.

وبحسب الوثائق، ستتمتع الخطوط الجوية الباكستانية الدولية بسلطة تشغيل رحلات مباشرة بموجب اتفاقية شركة طيران واحدة.