الأمن العراقي يقبض على معالج جرحى داعش و4 من معاونيه في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، القبض على معالج جرحى داعش وداعمهم لوجستيا و4 من معاونيه في كركوك.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن ذلك يأتي استمرارا" للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الإرهابية وتجفيف منابعهم".

وأضافت أنه "بعمليات منفصلة بمحافظة كركوك نتج من خلالها إلقاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى أن "أحد الموقوفين اعترف، خلال التحقيقات، بعلاج مرضى وجرحى عصابات داعش في مضافتهم وكذلك تجهيزهم بالأدوية والمعدات الطبية مستغلا وظيفتة بوزارة الصحة فضلا عن تقديم الداعم الوجستي لهم".

ولفتت إلى أن "باقي الإرهابيين عملوا ضمن صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك، وقدموا الدعم اللوجستي لعصابات داعش الإرهابي واشتركوا أيضا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأوضحت أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.