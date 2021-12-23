 مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة نقل في بسيون بالغربية - بوابة الشروق
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مصرع فتاة دهسا تحت عجلات سيارة نقل في بسيون بالغربية

علاء شبل
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 7:25 م

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمركز بسيون في محافظة الغربية، اليوم الخميس، مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة نقل مصرعها، أثناء نزولها من توكتوك بشارع المدارس بمدينة بسيون.

 

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بمصرع بسملة شنيشن، طالبة بالصف الثالث الإعدادي دهسا تحت عجلات سيارة نقل، خلال نزولها من توكتوك بشارع المدارس أمام مدرسة الثورة بمدينة بسيون.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل جثة الطالبة إلى المستشفى المركزي، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.


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