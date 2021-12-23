مسئول فلسطيني: محادثات مستشار الأمن الأمريكي في إسرائيل لا ترتقي للمستوى المطلوب

قلل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، من المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع عدد من المسئولين الإسرائيليين حول القضية الفلسطينية.

وقال أبو يوسف، في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية الإخبارية، اليوم الخميس، إن المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي، مع المسئولين الإسرائيليين حول القضية الفلسطينية لا ترتقي إلى أمل وطموح الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى حريته واستقلاله.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أهمية التوصل إلى حل سياسي بشأن القضية الفلسطينية بدلا من مناقشة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس استقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمس الأربعاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والوفد المرافق له.

وأطلع عباس، الضيف الأمريكي، على آخر التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، أيضا عدة مباحثات مع عدد من المسئولين الإسرائيليين تناولت سبل تعزيز وإجراءات بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا خلال المباحثات التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل.