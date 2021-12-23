أصيب نحو 125 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة التي تحولت إلى قطعة من الجحيم بشمال غرب محافظة نابلس الشمالية بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي اليوم - إن 42 فلسطينيًا، بينهم صحفي، أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 83 آخرون بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة مواطنين بحروق، خلال مواجهات شهدتها القرية.

وعالجت الطواقم الطبية طفلة أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم المستوطنين على منزل عائلتها.

وتشهد قرى وبلدات مُحافظة نابلس تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" سالفة الذكر يوم الخميس الماضي. ويزداد عنف المُستوطنين، على نحو خاص، في مُحافظتي نابلس شمالًا والخليل جنوبًا.

وفي وقت سابق الليلة، هاجم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين في برقة.

واستغاثت المساجد بالمواطنين الفلسطينيين لصد عدوان المُستوطنين والدفاع عن منازلهم ومتتلكاتهم. وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين تسللوا من "حومش" وهاجموا المنازل بالحجارة وكسروا نوافذ المنازل وألحقوا أضرارا بالغة بها. وحطم مستوطنون كذلك شواهد قبور في أراض قريبة من بؤرة "حومش" الاستيطانية.