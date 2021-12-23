رومان أبراموفيتش: دار نشر تعتذر لمالك تشيلسي عن مزاعم وردت في كتاب «رجال بوتين»

قدمت دار نشر اعتذارا للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد نشر مزاعم أساءت إلى سمعته.

ونشرت دار هاربر كولينز كتابا تضمن ادعاءات بأن أبراموفيتش اشترى نادي تشيلسي بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقدمت دار النشر باعتذار لمالك النادي الإنجليزي الأربعاء، مؤكدة أنها توصلت إلى تسوية في هذا الشأن.

وأشارت إلى أنها أجرت تعديلات على الكتاب وتبرعت لجهات خيرية تعويضا عن الضرر الذي لحق بالملياردير الروسي

ونشرت هاربر كولينز كتابا للصحفية كاثرين بيلتون بعنوان "رجال بوتين" العام الماضي، وهو الكتاب الذي تضمن مزاعم جاءت على لسان ملياردير روسي آخر يُدعى سيرغي بوغاتشيف أشار خلالها إلى أن مواطنه الملياردير رومان أبراموفيتش اشترى نادي تشيلسي عام 2003 بأوامر من الرئيس بوتين.

وقال الناشر في بيان أصدره في هذا الشأن: "احتوى كتاب بيلتون على بعض المعلومات غير الدقيقة عن أبراموفيتش".

وأضاف البيان " بينما تضمنت الطبعة الأصلية من الكتاب ما ينفي الحديث عن أن شراء السيد أبراموفيتش لنادي تشيلسي جاء لتلبية توجيهات شخص ما، فإن الطبعة الجديدة تتضمن شرحا أكثر تفصيلا للدوافع وراء شرائه هذا النادي"

وقال متحدث باسم الملياردير الروسي إنهم "سعداء" بالتسوية التي تم التوصل إليها، مؤكدا أن تلك المزاعم "كاذبة وتفتقر إلى أدلة".

وأضاف: "على النقيض مما ردد ذلك الكتاب من مزاعم، كانت طموح إبراهيموفيتش في نادي تشيلسي لكرة القدم واضحا وشفافا من البداية؛ وهو أن يحوله إلى نادي عالمي ويضمن قيامه بدور إيجابي في المجتمعات التي يوجد بها".

ومنذ شراء رومان إبراهيموفيتش للنادي الإنجليزي، فاز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي علاوة على الفوز مرتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، كانت الأخيرة منهما العام الماضي عندما فاز على مانشستر سيتي في نهائي البطولة.