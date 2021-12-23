جونسون وشولتز يناقشان نقاط الخلاف الرئيسية بين بريطانيا وألمانيا في المكالمة الهاتفية الأولى

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتز النقاط الخلافية الرئيسية بين البلدين، في أول مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء، وتعهدا بالعمل معًا بشكل وثيق في مجموعة من القضايا الرئيسية بما في ذلك الأمن وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في بيان نقلته صحيفة "اكسبريس" البريطانية: تحدث رئيس الوزراء مع المستشار الألماني أولاف شولتز مساء اليوم لتهنئته على تعيينه، وشدد رئيس الوزراء والمستشار شولتز على القيمة الأساسية للعلاقة بين المملكة المتحدة وألمانيا، والتي تحركها النظرة العالمية المشتركة لبلدينا".

وأضاف "لقد اتفقا على أهمية الشراكة في مجالات منها السياسة الخارجية وتغير المناخ والتجارة، كما أعربا عن عزمهما على العمل على تعميق وتوسيع العلاقة بشكل أكبر".

وقال المتحدث، أن الزعيمين ناقشا عددًا من القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع الحالي على الحدود الأوكرانية، وأضاف "لقد اتفقا على أهمية التواصل مع روسيا لتهدئة الموقف ومنع المزيد من العدوان كما قاما بإطلاع بعضهم البعض على آخر التطورات المتعلقة بظهور متغير أوميكرون في بلديهما".

ورحب جونسون وشولتز بالفرصة التي تتيحها رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع الصناعية في عام 2022 للبناء على التقدم المحرز في ظل رئاسة المملكة المتحدة هذا العام، مشددًا على الأهمية التي يوليها لحل القضايا الناجمة عن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية واتفق الزعيمان على أهمية معالجة هذه القضية في أسرع وقت ممكن.