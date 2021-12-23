التحالف العربي: قصف أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شن ضربات جوية "دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء "، قال إنها نفذت"استجابة للتهديد الحوثي".

وطلب التحالف في بيان من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

من جهة أخرى ،قال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات جوية قوات الأمن الخاصة ( الأمن المركزي سابقا ) ودار الرئاسة وجبل النهدين المطل عليها، فضلا عن استهداف أحد الجسور القريبة من الرئاسة، جنوبي صنعاء".

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة، وشوهدت اللسنة اللهب تتصاعد من على المواقع المستهدفة.

وأكد السكان تضرر عدد من المنازل والمحلات التجارية القريبة من موقع القصف في منطقة السبعين(جنوباً).

ومنذ يومين كثف التحالف ضرباته الجوية على صنعاء، في ظل استمرار الحوثيين بتصعيدهم العسكري في محافظة مأرب، واستهداف الاراضي السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.