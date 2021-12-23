أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة للدولة المصرية في بداية الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة ستكون بمثابة بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين.

جاء ذلك عقب مباشرة شعراوي اليوم عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة في الاجتماع الأسبوعي الذي عقد لمجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة، وعقب ذلك توجه الي مقر الوزارة، حيث كان في استقباله عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الموظفين الذين تم نقلهم إلى مقر الوزارة الجديد.

وحرص شعراوي عَلِي تفقد المقر الجديد واستمع ، إلى شرح حول كافة التجهيزات التي تمت في مبنى الوزارة وأماكن تواجد القيادات والعاملين داخل المبنى وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية للمقر وفقاً لخطط الحكومة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراعاة النظم الحديثة في الإدارة لتتواكب مع وظائف العمل المختلفة ومواكبة التطور الدائم في الإدارة.

كما قام وزير التنمية المحلية بعقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض التكليفات الرئاسية والملفات المهمة، وراجع عددا من المراسلات والملفات من مقر مكتبه بمقر الوزارة الجديد .