عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد دفن وتدمير نيجيريا أكثر من مليون جرعة من لقاحات كورونا منتهية الصلاحية، إذ تعد اللقاحات المتلفة تبرعات من دول متقدمة كانت قريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية حين تصديرها للبلد الإفريقي.



وكان رئيس وكالة الرعاية الأولية في نيجيريا، قد صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده ستدمر نحو مليون جرعة لقاح منتهي الصلاحية لفيروس كورونا خلال الأيام القادمة، مما يؤدي إلى أزمة بعملية التطعيم في البلد الإفريقي.



وتضغط الحكومات في القارة التي يزيد عدد سكانها عن مليار شخص من أجل المزيد من عمليات تسليم اللقاحات، حيث تتأخر معدلات التطعيم في المناطق الأكثر ثراءً، مما يزيد من خطر ظهور متغيرات جديدة مثل فيروس «أوميكرون» الذي ينتشر الآن في جميع أنحاء جنوب إفريقيا.





