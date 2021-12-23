 وكيل الصحة بالبحر الأحمر يعلن تطعيم 67172 طفلا ضد الشلل بنسبة 104% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل الصحة بالبحر الأحمر يعلن تطعيم 67172 طفلا ضد الشلل بنسبة 104%

كمال رشاد
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 1:03 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 1:03 ص

اعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الاجتماع المسائي، والخاص باليوم الرابع لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

واشاد مرعي بجميع القائمين على الحملة والمشرفين وأعضاء الفرق على مستوى المحافظة، على الجهد المميز والمبذول لتحقيق المستهدف.

وأضاف أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الرابع بتطعيم ٦٧١٢٧ طفلًا من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ١٠٤.٥%، مؤكدا مد واستكمال العمل بالحملة خلال يومي الخميس والجمعة عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية.

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