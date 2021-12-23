محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة «حياة كريمة» بزفتى

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على ضرورة تكثيف الأعمال بقريتي تفهنا العزب ونهطاي (واللتان وقع الاختيار عليهما كقريتين نموذجيتين)، مشددًا على ضرورة تكثيف فعاليات تنمية وبناء الإنسان عبر القوافل التعليمية التي تنظمها الهيئة العامة لتعليم الكبار والبالغ عددها 12 قافلة و80 فصل استكتاب استفاد منهم 812 دارس؛ ذلك إلى جانب محو أمية 7581 دارسا والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن دور يوليو كأكثر المحافظات محواً للأمية.

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الأربعاء، في اجتماع مع أعضاء المكتب الفني نسب إنهاء مشاريع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بزفتى.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة وموقف 101 مشروع يتم تنفيذهم في قطاع التعليم بين صيانة ورفع كفاءة وإنشاء جديد، وإنهاء 21 مشروعًا وجاري العمل في 68 آخرين بنسبة تنفيذ 52٪ بتكلفة إجمالية 355.44 مليون جنيه.

كما ناقش محافظ الغربية مع مكتبه الفني مشروعات قطاع الصحة، وتنفيذ 39 مشروعًا بتكلفة 519 مليون جنيه بدأ العمل في 8 منهم بنسبة تنفيذ بلغت 8٪ وفي قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشاريع 36 مشروعًا تم بدء 13 منهم بنسبة تنفيذ 2.6٪ وبتكلفة 194 مليون جنيه.

وفي ذات السياق تم مناقشة موقف مشاريع الري والموارد المائية، حيث يتم تنفيذ 28 مشروع وإنهاء مشروعين منهم وجاري العمل في 7 آخرين بنسبة تنفيذ بلغت 38٪ وبتكلفة 465 مليون جنيه.

كما تم تنظيم العديد من القوافل المتنوعة والتي شملت (85 قافلة طبية، 29 بيطرية، 21 اجتماعية و36 زراعية) إلى جانب تقديم مساعدات اجتماعية متنوعة.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة فعاليات التمكين الاقتصادي؛ حيث أوضح عبد الوهاب الحضري أنه تم تنفيذ (15 ندوة و10 دورات و9 حملات طرق أبواب ) بواقع 116 ألفا و970 مستفيدا؛ كما تم إصدار 6528 بطاقة رقم قومي؛ إلى جانب عقد 12 جلسة ضمن مبادرة تنمية الأسرة بواقع 360 مستفيد من خلال المجلس القومي للمرأة؛ إضافة إلى جهود كل من مديريتي التضامن والشباب والرياضة في تقديم ( الندوات والدورات التدريبية ؛ معاش تكافل وكرامة ؛ تقديم الدعم لذوي الهمم ؛ توفير 79 فرصة عمل وتوفير التدريبات المهنية المتنوعة )؛ كما تطرق الاجتماع لمناقشة آخر أعمال مبادرة " حياة كريمة رقمية ".

ومن جانبه ؛ قال محمد النويهي أنه تم تنفيذ 54 دورة تدريبية استفاد منها 2330 مستفيد وتدريب 37 موظف بالوحدات المحلية والقروية؛ ذلك بالإضافة إلى مبادرة التصالح حياة والتي نُفِّذَتْ مع 13 حالة بتكلفة 38 ألفًا 383 جنيه.