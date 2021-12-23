متحدث العاصمة الإدارية عن انتقال الحكومة إليها: دولاب العمل سيتغير والمواطن سيستشعر الاختلاف

قال العميد خالد الحسيني المتحدث العاصمة الإدارية الجديدة، إن انتقال الحكومة للعاصمة يتم بشكل تدريجي وذلك حتى يونيو المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنّ انتقال الحكومة للعاصمة يتضمن اختلافًا في دولاب العمل واعتمادًا على تكنولوجيا جديدة، وأن العمل الحكومي سيكون غير ورقي.



وأوضح أنّ أغلب الوزارات انتقلت بالفعل إلى العاصمة الإدارية، لكنّه أشار إلى أن الأمر يستغرق وقتًا لكونه يتم بشكل تدريجي.



وشدّد على أن المواطن سيستشعر بتأثيرات هذه الخطوة في أكثر من مجال، مشيرًا إلى أن 2021 هو عام الحصاد لإنجازات الدولة.



وتابع: "نتحدث عن حي حكومي على مساحة تتجاوز 800 فدان، بتكلفة تخطت 50 مليار جنيه والدولة لم تتحمل منها شيئًا".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًّا في العاصمة الإدارية الجديدة، قال خلاله إنّ بداية الإعلان عن المشروع قوبل بحجم نقد وسخرية من فكرة قدرة الدولة على تنفيذ مشروع بهذا الحجم، مؤكّدًا أنّ انتقال الدولة من عصر لآخر على مدار تاريخ مصر صاحبه إنشاء عاصمة جديدة.