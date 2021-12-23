معهد نرويجي يوصي بتمديد قيود مكافحة الوباء بسبب أوميكرون

أوصى معهد الصحة العامة في النرويج بالإبقاء على الإجراءات التي فرضتها الحكومة الأسبوع الماضي، أو تعديلها، لتسطيح منحنى موجة وبائية متوقعة الشهر المقبل بسبب المتحور أوميكرون، وتجنب الوصول بالخدمات الصحية إلى طاقتها القصوى.

وقالت لينه فولد، رئيسة قسم الوقاية من العدوى والتأهب للطوارئ بالمعهد، في بيان اليوم الأربعاء: "يشير تقييمنا إلى أن الوضع لا يزال خطيرا"، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتعرض النظام الصحي في النرويج لضغوط بسبب ارتفاع أعداد المرضى، وزيادة الإجازات المرضية بين الطواقم وانخفاض إمكانية الحصول على عاملين في القطاع الصحي من الخارج.

وذكر معهد الصحة العامة أن المتحور أوميكرون، الذي يتوقع أن يصبح الأكثر تفشيا في النرويج خلال عدة أسابيع، لم يتبين أنه يسبب أعراضا أخطر من السلالات السابقة، لكن يرجح أن يسبب موجة جديدة من العدوى بداية من كانون ثان/ يناير المقبل.