تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع له يوم الاثنين الماضي، موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجها بتطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

وفي ضوء ذلك، ترصد" الشروق" أبرز الأضرحة والمقامات والمساجد الخاصة بآل البيت في مصر، حسبما جاء في كتاب الخطط للمقريزي وغيرها.

• مسجد الإمام الحسين

يعد مسجد الحسين من أهم المزارات السياحية الدينية بالقاهرة، إذ يتوافد عليه السياح من جميع أنحاء العالم، ويشتهر بأجوائه الرمضانية المميزة، وتلفه حلقات الذكر من ابتهلات وتواشيح، وكان في أصله ضريحا متوسط المساحة من الحجر، بـ3 أبواب ومئذنتين وقبة واحدة علت الضريح.

تم تشييده في عهد الفاطميين عام 549 هجرية/ 1154 ميلادية، تحت إشراف الوزير الصالح طلائع، على الطراز الغوطي، أما منارته التي تقع في الركن الغربي القبلي، بُنيت على نمط المآذن العثمانية، ويحتوي على العديد من المقتنيات الإسلامية المهمة، مثل قطعة من قميص النبي محمد، وقطعة من عصاه ومكحلته وشعرتين من لحيته، بالإضافة إلى نسختين من المصاحف بالخط الكوفي، أحدهما بخط يد الخليفة عثمان بن عفان، والآخر بخط يد الخليفة علي بن أبي طالب، كما يضم المسجد 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض تطل على خان الخليلي، وباباً آخر بجوار القبة ويعرف بـ"الباب الأخضر".

وجاءت تسمية المسجد بهذا الاسم لاحتوائه على رأس الإمام الحسين بن علي، وقد روي أنه "مع بداية الحروب الصليبية، خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على الرأس الشريف من الأذى الذي قد يلحق بها في مكانها الأول في مدينة عسقلان بفلسطين، فأرسل يطلب قدوم الرأس إلى مصر، وحمل الرأس الشريف إلى مصر ودفن في مكانه الحالي وأقيم المسجد عليه"، بحسب موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

شهد المسجد العديد من أعمال الترميم، منها في عهد الخديو إسماعيل، الذي أمر بتجديد المسجد وتوسيعه، وكذلك في عهد الخديو عباس حلمي الثانى، الذي أنشأ قاعة الآثار النبوية عام 1893 ميلادي، التي يزين جدرانها الرخام المزخرف بالبسملة، وسورة "الشرح"، ونص كتابي يشرح ما هو محفوظ من آثار النبي محمد.

• مسجد السيدة زينب

نسبة إلى السيدة زينب، ولا يعرف على وجه التحديد متى تم إنشاء المسجد أعلى قبر السيدة زينب، فلم تذكر المراجع التاريخية سوى أن والي مصر العثماني علي باشا قام سنة 951 هـ/1547م بتجديد المسجد، ثم أعاد تجديده مرة أخرى الأمير عبدالرحمن كتخدا عام 1171 هـ/1768م.

وفي عام 1940م، قامت وزارة الأوقاف بهدم المسجد القديم تماما، وأقامت ذلك الموجود حاليا، وبالتالي فالمسجد ليس مسجلا كأثر إسلامي، وكان المسجد وقتها يتكون من 7 أروقة موازية لجدار القبلة، يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة، وفي الجهة المقابلة لجدار القبلة يوجد ضريح السيدة زينب رضي الله عنها محاط بسياج من النحاس الأصفر ويعلوه قبة شامخة، وفي عام 1969 قامت وزارة الأوقاف بمضاعفة مساحة المسجد.

• مسجد السيدة نفيسة

يقع مشهد السيدة نفيسة أو مسجد السيدة نفيسة في منطقة السيدة نفيسة بالقاهرة، المسماة قديمًا بـ"درب السباع"، ويقع في بداية الطريق المسمى "طريق أهل البيت"، حيث يصبح المشهد النفيسي هو المحطة الثانية في هذا الطريق بعد مشهد الإمام علي زين العابدين.

وطريق أهل البيت، شهير، يبدأ بمقام زين العابدين وينتهي بمشهد السيدة زينب بنت علي، مرورا بالسيدة نفيسة والسيدة سكينة بنت الحسين والسيدة رقية بنت علي بن أبي طالب ومحمد بن جعفر الصادق والسيدة عاتكة عمة الرسول الكريم.

وأول من بنى على قبر السيدة نفيسة هو عبيد الله بن السري والي مصر من قبل الدولة العباسية، ثم أعيد بناء الضريح في عهد الدولة الفاطمية، حيث أضيفت له قبة، ودُوّن تاريخ العمارة على لوح من الرخام وضعت على باب الضريح عليها اسم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وألقابه.

وتم تجديد المشهد النفيسي في عصر العثمانيين في عهد الأمير عبدالرحمن كتخدا، وبني الضريح على هذه الهيئة الموجودة عليه الآن، والمسجد له مدخل للرجال وآخر للنساء، وحديثًا تم تجديد المدخل وفرشه بالرخام الفاخر، وفي داخل المسجد ممر طويل يصل إلى المقام الشريف، وفي هذا الممر يوجد لوحات مرسومة وبعض الأشعار الرائعة في مدح أهل البيت، كما جُددت المقصورة النحاسية الموجودة بالضريح في عهد والي مصر عباس الأول، حسبما جاء في كتاب "الخطط" للمقريزي.

• مسجد السيدة عائشة "باب القرافة"

يقع حاليا بشارع السيدة عائشة عند بداية الطريق إلى المقطم، جاءت تسميته نسبةً إلى السيدة عائشة بنت جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن علي بن أبي طالب، وهي أخت موسى الكاظم، وكان في البداية ضريح السيدة عائشة صغيرا وبسيطا، ثم اهتم بعمارته الفاطميون والأيوبيون.

وذكر السخاوي في كتابه "تحفة الأحباب"، أن السيدة عائشة دفنت في مصر، وأنه عاين قبرها في تربة قديمة على بابها لوح رخامي مدون عليه "هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق ابن الإمام محمد باقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه".

وأعاد بناء المسجد الأمير عبدالرحمن كتخدا سنة 1762م. ثم هدم المسجد تماما وأُعيد بناؤه سنة 1971م، وظل قبر السيدة عائشة حتى القرن السادس الهجري مزارا بسيطا يتكون من حجرة مربعة تعلوها قبه ترتكز على صفين من المقرنصات.

وفي العصر الأيوبى أنشأ صلاح الدين بجوار القبة مدرسة، كما أنه فتح في السور بابا سماه "باب السيدة عائشة" وهو المعروف بـ"باب القرافة".

• مقام عبدالله بن علي زين العابدين

يقع في شارع فؤاد بمدينة الإسكندرية، وذكرت المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، أنه يحتوي على قبر عبدالله بن علي زين العابدين وزوجته السيدة منينة، وهو عبارة عن بناء في داخله ضريح يُنسب لعبدالله بن علي زين العابدين، وهو حفيد الحسين بن علي بن أبي طالب، وتم بناؤه على الطراز الإسلامي القديم وتعلوه قبة محفور عليها أجزاء من آية الكرسي.