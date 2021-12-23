دبي تضبط مليون قرص مخدر مخبأ داخل ليمون بلاستيكي

أحبطت شرطة دبي تهريب مليوناً و160 ألفاً و500 قرص من مخدر الكبتاجون، بقيمة سوقية بلغت 58 مليوناً و25 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، وألقت القبض على أربعة متهمين في القضية من جنسية عربية واحدة يقيمون في الإمارات.



واعترف المتهمون خلال التحقيقات بمحاولتهم إدخال الأقراص المخدرة إلى الإمارات عبر شاحنة (براد) تحوي صناديق ليمون، وسطها ليمون «بلاستيكي» ومحشو بأقراص الكبتاجون.



وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي اللواء خليل المنصوري "تمكنا من كشف محاولة أفراد العصابة تهريب ثمار من الليمون البلاستيكي المحشو بأقراص الكبتاجون بين ثمار الليمون الطبيعي، في صناديق الليمون المستوردة داخل براد، وحرصا منا على ضبط التشكيل العصابي بأكمله، بدأ رجال الشرطة بمراقبة تحركات المتهم الأول بعد تسلمه البراد ودخوله الإمارة، حتى أوصلنا إلى بقية المتهمين الثلاثة".



وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدبي العميد عيد محمد حارب أن "فرق المراقبة تتبعت البراد بعد خروجه من الميناء، لينقلها المتهم الأول إلى منطقة أخرى وكان بانتظاره باقي المتهمين وتولوا توزيع الليمون وفصل الطبيعي عن البلاستيكي، فتمت مداهمة موقع المتهمين والقبض عليهم".



وبيّن حارب أن البراد ضم 3840 صندوقا من ثمار الليمون، احتوى 66 منها على ثمار ليمون بلاستيكي محشو بأقراص الكبتاجون ومخلوط مع الثمار الطبيعية، في محاولة من العصابة للتمويه وإدخال المواد المخدرة إلى الإمارات.