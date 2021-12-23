التحالف العربي يعلن تسجيل أكبر حصيلة يومية من الخسائر البشرية بين صفوف الحوثيين

أفريقيا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى أكثر من 226 ألف حالة على مستوى القارة