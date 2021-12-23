لجأت الهند في إطار سعيها لإقناع الأهالي بتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى عدة وسائل من بينها عروض سحب على هواتف نقالة ودخول مجاني للطرق السريعة وامتيازات بالتقديم للمدارس، وأيضا توزيع علب الزيت في طقس مشابه لبعض الحملات الانتخابية لأحزاب سياسية.
وبحسب قناة بي بي سي، تواجه الهند أزمة الشائعات وتخوف الأهالي من تناول لقاح كورونا في حين توفره ما يبطئ انخفاض أعداد الإصابات اليومية، وهو ما دفع إدارات الولايات الهندية المختلفة إلى اللجوء لأساليب ترغيب متنوعة كان بعضها فكاهيا لجذب الناس لمراكز اللقاح.
ومن أولى المبادرات في الهند، كانت بولاية غوجراد، إذ وعدت الحكومة بمنح لتر زيت طهي على كل جرعة لقاح وقد أدت الحملة لنتائج جيدة، إذ أنه خلال أسبوعين تم إعطاء 68 ألف جرعة لقاح للأهالي.
وأكد محللون إنه بجانب تسبب الحملة بزيادة عدد متناولي اللقاح فقد سهلت معرفة المناطق الأكثر حاجة لتوفير لقاحات.
وتزامنا مع حملة الزيت ونجاحها، عرضت إدارة الولاية مسابقات سحب على هاتف سامسونج لشخص بين كل 25 متناول للقاح، وصاحب العرضين، عرض ثالث بمنح تصريح دخول مجاني للطرق السريعة بولايتي غوجراد وكيرلا لأول 100 متناول للقاح.
وكان من المبادرات الفكاهية التي أقدمت عليها ولاية ماديا براديش، في نوفمبر الماضي، عرض خصم 10% على زجاجات الخمر لمتناولي اللقاح، إلا أن الخطوة تلقت نقدا شديدا وتم منع القرار بعد يوم من صدوره.
وفي العاصمة الهندية ديلهي، أخذت العروض شكلا أكثر جدية بمنح الأطفال أبناء متناولي اللقاح امتيازات أعلى في دخول المرحلة التمهيدية للمدرسة؛ الإجراء الذي كان يمثل معاناة لكثير من المواطنين بالهند.
ويذكر أن نسب متناولي اللقاح في الهند بلغت 80% فيما بلغت نسبة متناولي الجرعتين من اللقاح 50%.
وتزداد الحاجة لرفع الوعي بأهمية اللقاح في الهند تجاوبا مع تهديد متحور أوميكرون القادم الذي أشارت معظم الدراسات أن جرعة ثالثة من اللقاح ضرورية لتقوية مناعة الجسم ضده.
وتجدر الإشارة إلى إن سياسة الحوافز تم استخدامها بأمريكا للتشجيع على تناول اللقاح عبر أوراق اللوتري، ولكن المركز الوطني الأمريكي لبحوث الاقتصاد أكد فشل تلك المبادرة وعدم قدرتها على تغيير سلوك المترددين في تناول اللقاح.
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