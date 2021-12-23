ماليزيا تسجل 3510 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الخميس تسجيل 3510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن المدير العام لقطاع الصحة نور هشام عبد الله القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونين و731 ألفا و713 حالة.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت ماليزيا 29 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن بسبب الفيروس 31 ألفا و221 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن مليونين و740 ألفا و609 أشخاص أو ما يعادل 87.1% من الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عاما حصلوا على جرعات اللقاح كاملة حتى مساء أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن مليونين و837 ألفا و402 أو ما يعادل 2ر92% من هذه الفئة العمرية حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وحصل 22 مليونا و827 ألفا و262 شخصا أو ما يعادل 97.5% من تعداد البالغين في ماليزيا على جرعات اللقاح كاملة، في حين حصل 23 مليونا و129 ألفاو645 شخصا أو ما يعادل 98.8% على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.