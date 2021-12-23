لوفتهانزا تشطب 10% من رحلاتها في الشتاء بسبب متحور أوميكرون

تعتزم مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تقليص برنامج رحلاتها بعد عيد الميلاد بسبب انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية، قال الرئيس التنفيذي للوفتهانزا كارستن شبور:" اعتبارا من منتصف يناير وحتى فبراير سنشهد انخفاضا حادا في الحجوزات.

وسيتعين علينا في المجموعة شطب 33 ألف رحلة من جدول الرحلات الشتوية أي نحو 10%".

وسيتركز النقص في ركاب لوفتهانزا في الأسواق المحلية للمجموعة أي في ألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا إذ أن هذه الدول متضررة بشكل قوي على نحو خاص من موجة الجائحة في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، انتقد شبور قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإقلاع والهبوط.

وقال إن لوفتهانزا كانت ستشطب عددا أكبر بشكل ملحوظ من الرحلات في الشهر المقبل "لكننا مضطرون لتنفيذ 18 ألف رحلة إضافية غير ضرورية في الشتاء فقط من أجل تأمين حقوقنا الخاصة بالإقلاع والهبوط".

ولفت شبور إلى أن هذا الأمر يضر بالمناخ ويمثل نقيض ما تسعى المفوضية إلى تحقيقه ببرنامجها "فيت فور 55".

ويتوقع شبور نهاية إجراءات تقليص ساعات العمل في لوفتهانزا خلال الربع الثاني، وقال إن هذا الإجراء سيتم وضع حلول أخرى بدلا منه ومن ذلك على سبيل المثال تعزيز العمل بدوام جزئي.

وتسعى الشركة في العام المقبل إلى العودة إلى تحقيق أرباح وقال شبور إن خسائر لوفتهانزا في العام الحالي ستصل إلى نصف مقدارها في 2020.