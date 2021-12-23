 ارتفاع عدد العاملين في كندا خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.7% سنويا - بوابة الشروق
الخميس 23 ديسمبر 2021 9:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع عدد العاملين في كندا خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.7% سنويا

د ب أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 8:59 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 8:59 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع عدد العاملين في كندا في الأعمال غير الزراعية خلال أكتوبر الماضي بمقدار 131.7 ألف عامل أي بنسبة 2.7% سنويا.

 

وبحسب البيانات بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعمال غير الزراعيين 31.1 ساعة أسبوعيا.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مكتب الإحصاء القول إن متوسط الأجر الأسبوعي للعمالة غير الزراعية كان 1133.93 دولار كندي خلال أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 2.7% سنويا.

 

وارتفع متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في قطاع التصنيع بنسبة 2.4% سنويا، في حين ارتفع أجر العاملين في قطاع التعدين والنفط والغاز بنسبة 13.6%.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك