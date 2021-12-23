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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي الصادرة اليوم الخميس ارتفاع عدد العاملين في كندا في الأعمال غير الزراعية خلال أكتوبر الماضي بمقدار 131.7 ألف عامل أي بنسبة 2.7% سنويا.

وبحسب البيانات بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعمال غير الزراعيين 31.1 ساعة أسبوعيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مكتب الإحصاء القول إن متوسط الأجر الأسبوعي للعمالة غير الزراعية كان 1133.93 دولار كندي خلال أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 2.7% سنويا.

وارتفع متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في قطاع التصنيع بنسبة 2.4% سنويا، في حين ارتفع أجر العاملين في قطاع التعدين والنفط والغاز بنسبة 13.6%.