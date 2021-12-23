محكمة تونسية تصدر حكما بسجن المرزوقي أربع سنوات

أصدرت محكمة تونسية يوم الأربعاء حكما بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي أربع سنوات مع النفاذ العاجل، وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويُلاحق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وربط اتصالات مع دولة أجنبية "الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".

وبدأ القضاء التحقيق في هذه التهمة بعد تصريحات أدلى بها المرزوقي في قناة فرانس24 قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة جنوب تونس والتي كان مقررا لها تشرين ثان/نوفمبر عام 2021.

ولكن المنظمة الدولية للفرانكوفونية اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيل القمة لأسباب لوجيستية إلى تشرين ثان/نوفمبر عام 2022 .

وظهر المرزوقي أيضا في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيد ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان في 25 تموز/يوليو الماضي وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور.

وقال المرزوقي إن سعيد "بات فاقدا للشرعية" ودعا إلى عزله.

وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة وهو "يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".

ومن جانبه، قال المرزوقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) : "تعليقا على الحكم الذي أصدره قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي .. حوكمت أكثر من مرة في عهد (الرئيس الحبيب) بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد (الرئيس زين العابدين) بن علي والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيّد .. رحل بورقيبة وبن على وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الديكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها، ولا بد لليل أن ينجلي".