مدير عام الأمن اللبناني: أعياد الميلاد هذا العام تأتي مُثقلة بالهموم إلى حد اليأس

أكد المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، اليوم الخميس، ضرورة حماية الوطن والصمود والصبر لتجاوز الأزمات بكل تجلياتها وسلبياتها مهما كانت ومهما طالت.

ودعا اللواء إبراهيم، في معايدة وجهها اليوم إلى عسكريي الأمن العام، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، إلى البقاء عند أعلى درجات الاستنفار لحماية وضمان الحرية والكرامة والعدالة، لأنها ركائز أساسية تصون العيش المشترك، هذه الصيغة التي ميزت حضارة لبنان وقوة وجوده وديمومته.

وأضاف أن الأعياد هذا العام تأتي "مُثقلة بالهموم إلى حد اليأس، عدا عن الخوف من الحاضر والمستقبل، لكن المطلوب منكم تحديدا الإيمان بهذه الأرض التي هي أمانة في أعناقنا وضميرنا".

وتابع: "أنتم العماد الأساس في كل المفاصل وفي كل الإتجاهات وفي كل المحطات. فكما ساهمتم في حماية لبنان من الإرهاب أنتم قادرون على احتضانه والمساعدة في تخفيف وطأة الصعوبات عبر تطبيق القانون الذي طالما عملتم بهديه والتزمتم به".

وتوجه اللواء إبراهيم إلى العسكريين وعائلاتهم، قائلا: "أنتم صلب هذا المجتمع، تعانون معه وترزحون تحت وطأة انعكاسات سوء الوضع بكل مقاييسه، بل تتحملون أعباء أكثر وأشد لأن مسؤوليتكم حساسة وكبيرة وهي تأمين الأمن والخدمات".