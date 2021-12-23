بيرسي تاو بعد التتويج بالسوبر مع الأهلي : هذه بدايتى مع التاريخ

أعرب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي مع الأهلي، مؤكدًا أنه جاء للأهلي لكي يفوز بالبطولات.

قال تاو عقب التتويج بالسوبر: «هذا شعور رائع. المباراة كانت صعبة جدا، وكنا متأخرين في النتيجة، ولكننا عُدنا مرة أخرى وسجلنا هدف التعادل. أنا سعيد للغاية للفوز بأول لقب لي مع الأهلي».

وعن التصريح الذي أدلى به لحظة التوقيع للأهلي بأنه اختار التاريخ، قال بيرسي: «هذه هي بداية تحقيقي التاريخ».

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.