وزيرة الهجرة عن مبادرة مراكب النجاة: أملٌ أعطاه الرئيس السيسي للشباب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ مبادرة مراكب النجاة عبّرت عن أمل أعطاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب الذي يُقبِل على الهجرة غير الشرعية.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "تحت الشمس" الذي يقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح عبر شاشة "الشمس"، مساء الخميس، أن المبادرة تتيح التدريب والتأهيل للشباب لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل سواء المحلي والخارجي.



وأشارت إلى أن الوزارة تتضمن حملات يتم تنفيذها في القرى المُصدِّرة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة المشاركة مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب المجلس القومي المرأة، وأرجعت ذلك إلى أنّ المرأة في هذه المناطق لها كلمة مسموعة.



وأكّدت الوزيرة، أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية لكنها ضد الهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرًا على المواطنين.



وسبق أنّ أكّدت السفيرة مكرم أنّ أجهزة الدولة كافة تعاونت لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ما أسفر عن نجاح مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وتعمل الوزارة على تنفيذ المبادرة بالتوعية وتوفير فرص آمنة بديلة للشباب، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وبينها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات المختلفة، وكذلك التعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال حملات طرق الأبواب التي تساهم في عمليات التوعية المستمرة بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.