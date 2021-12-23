أمريكا تدعو موسكو لعدم التصعيد والقوات الروسية تواصل حشدها قرب أوكرانيا

قالت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن موسكو تحتاج إلى اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر على الحدود الأوكرانية مع الدول الغربية، فيما أكد مسؤولون في كييف أن القوات الروسية تواصل حشدها قبل هجوم محتمل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله للصحفيين اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال ترى مظاهر حملة تضليل روسية، وتسعى إلى تصعيد حدة التوترات نحو كييف.

وتقدر أوكرانيا الحشود الروسية بنحو 122 ألف جندي روسي منتشرين على مسافة نحو 200 كيلومتر (124 ميلا) من الحدود المشتركة بينهما، في ارتفاع من نحو 100 ألف فقط قبل أسابيع.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأربعاء، أنها تشعر "بقلق بالغ" بشأن الوضع الحالي، في حين أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، حول نهج التحالف نحو روسيا.