سيارة كهربائية توفر الطاقة اللازمة لمكتب في منطقة نائية بالسويد

هل حلمت يوما بالعمل وسط الطبيعة داخل مقصورة صغيرة لا تسمع فيها سوى أصوات العصافير ولا ترى حولك سوى الغزلان المتجولة؟

تحاول شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موتور"، تحقيق هذا الحلم من خلال مكتب صغير مبني من الخشب في جزيرة بالقرب من مدينة ستوكهولم، باستخدام الكهرباء التي يتم الحصول عليها من السيارة الكهربائية "أيونيك5".

تستخدم السيارة "أيونيك5" نظام الشحن ثنائي الاتجاه لإمداد مقصورة المصمم النائية بالكهرباء التي تحتاجها، حيث إن المقصورة غير متصلة تماما بشبكة الكهرباء العامة.

وقال وليم فان بولدرين، الشريك المؤسس لشركة "بويستو": "كنا نجرب فكرة عمل مشروع مؤقت، لكن بعد تفشي فيروس كورونا قررنا العمل في فضاء يوفر لنا الكهرباء التي يمكن أن تكون متاحة لمكتب داخل المدينة".

وأضاف أن المقصورة مصممة لكي تكون الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توفير احتياجاتها من الطاقة أقل من يمكن، حيث استخدمنا في بنائها الخشب وخامات صديقة للبيئة مثل الصوف.

كما يحتوي المكتب على نظام للتدفئة والضوء والصوت وجهاز تلفزيون وماكينة إسيبرسو وثلاجة وإنترنت لاسلكي وحمام، وكلها تعمل بالكهرباء التي توفرها السيارة الكهربائية.

وتستخدم السيارة خاصية فريدة اسمها "فيكل تو لود"، تحول السيارة نفسها إلى بنك طاقة ضخم.

ومع قدرة السيارة على توفير 3.6 كيلووات كهرباء، فإنها توفر احتياجات المكتب لمدة أسبوع. ويقول توبياس جويلسن، مدير الإعلام في هيونداي-السويد، إنه يمكن تطبيق هذه الخاصية في عدد لا يحصى من الأجهزة.