اليابان تعلن اكتشاف حالة إصابة مجتمعية أخرى بمتحور أوميكرون في كيوتو

أعلنت اليابان اكتشاف حالة إصابة مجتمعية أخرى بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، في مقاطعة كيوتو، وذلك بعد يوم من تأكيد مقاطعة أوساكا المجاورة تسجيل أول حالة إصابة شبيهة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وأعلن حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي اليوم الخميس، في بيان صحفي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، إصابة سيدة في العشرينات من عمرها ليس لديها سجل سفر إلى الخارج، بالسلالة المتحورة.

وقالت حكومة أوساكا، أمس الأربعاء، إنها عثرت على 3 حالات مصابة بالمتحور الجديد، دون أن تتمكن من تعقبها.

ومن جانبه، قال شيجيرو أومي، كبير مستشاري الحكومة بخصوص فيروس كورونا، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الانتشار المحلي للمتحور شديد العدوى، من المحتمل أن يحدث بالفعل في أجزاء مختلفة من البلاد، على الرغم من رفضه احتمال تفشي المرض على نطاق واسع في أنحاء اليابان.