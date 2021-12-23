استطلاع: 60% من عمال الشركات يرون أن القطاع العام في كوريا الجنوبية فاسد بشكل خطير

يرى أكثر من 6 من أصل 10 عمال في الشركات الكبيرة والمتوسطة بكوريا الجنوبية أن القطاع العام في البلاد فاسد بشدة، حسبما أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس.

وفي المسح ، الذي أجراه المعهد الكوري للإدارة العامة وشمل ألف عامل ، قال 9ر61% من المستطلعة آراؤهم إن الفساد في القطاع العام خطير، بعد أن كانت النسبة 8ر49% العام الماضي، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وذكر الاستطلاع أنه حسب القطاع، تبين أن قطاعات البناء والدفاع الوطني والادعاء أكثر فسادا من المجالات الأخرى، بينما اعتبرت وكالات الإطفاء والقطاعات الاجتماعية والطبية أقل فسادا نسبيا.

وأظهر الاستطلاع أن 3ر40% يعتقدون أن لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية تقوم بعملها بشكل صحيح ، بينما وصل الذين يؤيدون أداء مجلس المراجعة والتفتيش في كوريا والسلطات القضائية ومؤسسات المراجعة الداخلية للحكومة إلى 7ر36% و 4ر23% و 3ر25% على التوالي.