محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء نزلة جديدة لمدينة بنها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها لتفقد أعمال الرصف بعدد من شوارع المدينة، حيث تفقد شارع الأمل، وشارع الشرطة العسكرية، وشارع تامر عبد الفضيل بمنطقة مواقف بنها، حيث تقوم المحافظة بتطوير تلك الشوارع تطويرا شاملا بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل، حيث تم الانتهاء من تغيير المرافق (كهرباء والمياه والغاز والتليفونات)، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية، كما تم نقل كبائن الكهرباء، وجارٍ أعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف.

كما تفقد المحافظ، شارع الشرطة العسكرية تمهيدا لتطويره ورصفه بتكلفة 3 ملايين جنيه والتنسيق مع الأجهزة المعنية لفتحه أمام المواطنين بكامل حاراته المرورية باعتباره شارعا حيويا سيحل الاختناق المروري بشارع الخدمة الاجتماعية.

كما تفقد المحافظ شارع الشهيد تامر عبد الفضيل الجاري تطويره بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتشتمل أعمال التطوير على تغيير المرافق، وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء أرصفة مشاه، ورصف الشارع بطول كيلو متر.

وتفقد الهجان، خلال الجولة، تفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكباري للبدء في تنفيذ المشروع.

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من نقل باقي المرافق التي تعوق أعمال التطوير، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة تلك الشوارع وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد المحافظ، ضرورة تكثيف ورديات العمل خلال الفترة المسائية، لعدم وجود تزاحم مروري خلال تلك الفترة لإتاحة الفرصة أمام أعمال نقل المرافق، تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير.

وشدد الهجان، على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التي تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.