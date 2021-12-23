إرجاء إقامة حفل جائزة اختيار النقاد للأفلام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أمريكا

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قالت رابطة جائزة اختيار النقاد للأفلام، إنه سوف يتم إرجاء إقامة حفلها الـ27 في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن الرابطة القول إنها توصلت "بصورة جماعية" لقرار "مسؤول" يتمثل في إرجاء إقامة حفل الجوائز في لوس أنجلوس في التاسع من يناير المقبل، وذلك بعد يومين من الإعلان عن خطط المضى في إقامة الحفل بصورة طبيعية.

ويأتي هذا القرار بعدما تم إلغاء فعاليات وأعمال إنتاجية في كاليفورنيا أو تم توجيها لتكون عبر شبكة الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يتم بعد الاعلان عن موعد جديد لإقامة الحفل.