خالد أبوبكر: صندوق هيئة قناة السويس لديه خطط استثمارية لـ3 سنوات مضمونة المكسب

أكد الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، أن هيئة قناة السويس حققت العام الحالي 7.9 مليار دولار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والركود العالمي والعام القادم ستحقق 8.2 مليار دولار، موضحا أن هناك إدارة تعمل بالهيئة للدراسات والتسويق للتفرقة بين السفن القادمة من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لعمل عملية توازن في العالم كله.

وأضاف خالد ابو بكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن الصندوق لديه خطط استثمارية كبيرة لـ 3 سنوات مضمون المكسب فيهم بقدر وضع التعويض الملياري في البنوك، موضحا أن الهيئة بها أشخاص تعمل في الاستثمار منذ 40 سنة وهم يعملوا منذ عامين لإخراج مشروع صندوق قناة السويس.

وأردف، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، أن سابقة أعمال هيئة قناة السويس في عدد كبير من الشركات الموجودة وناجحة وميزانيتها موجودة وتشعر بالفخر عند قرائتها لأنها تستثمر وشاطرة في استثمارها ولها تاريخ في ذلك، حيث أن هناك 8 شركات لها علاقة بالبحرية والملاحة وعند سؤال الشركات والهيئة عن طموحها التوسعي، تشير إلى أنها بحاجة لعدة مليارات لاستخدام خبرتها الكبيرة التي يشيد بها العالم وتحقق عائد من خلال هذه الشركات بخطة تم وضعها لمدة 3 سنوات وهي خطة تم دراستها وتم الاستعانة بخبراء من الخارج ومن الداخل لدراستها.