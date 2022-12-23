الأمن الروسي: اعتقال 6 أشخاص بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 6 أشخاص في عدة مقاطعات بتهمة التجسس لصالح جهاز الأمن العام والقوات الأوكرانية.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن جهاز الأمن الفيدرالي تمكن من إحباط الأنشطة الإجرامية لمواطنين روس وأوكرانيين ضمن أراضي عدد من الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، قاموا بالتواصل ومساعدة جهاز الأمن والقوات المسلحة لأوكرانيا.

وقام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتحقيق مع الموقفين بتهم تتعلق بالقضايا الجنائية وفق المادة 275 تحت بند الخيانة والتجسس، والخيانة في شكل تقديم المساعدة الأخرى لممثلي دولة أجنبية، وفق المادة 276 تحت بند التجسس.

وأوضحت الهيئة أنه تم القبض على مجموعة استخباراتية سرية تابعة لجهاز الأمن العام الأوكراني في إقليم "بيرم"، وتضمنت مهامها الإعداد والتنفيذ لشن الهجمات الإرهابية والتخريب ضمن أراضي روسيا، كما اعتقل جهاز الأمن، أحد سكان مدينة "بيروبيدجان"، وتم إيقافه على خلفية الأنشطة غير القانونية التي قام بها، وارتكابه أعمال تجسسية لصالح إدارة أمن الدولة الأوكراني.

وتابعت أنه في مقاطعة روستوف، تم اعتقال أحد سكان منطقة "فولغوغراد"، حيث بينت التحقيقات أنه وصل إلى أراضي منطقة روستوف من أجل عبور الحدود والانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية، فيما تم إيقاف في منطقة روستوف، مواطن (روسي/ أوكراني) ثبت أنه سلم إلى الجانب الأوكراني بيانات عن نشر أفراد عسكريين روس ومعلومات عن حركة المعدات العسكرية وغيرها من المعلومات.