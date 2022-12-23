 زيلينسكي يحذر من الهجمات الروسية خلال موسم العطلات - بوابة الشروق
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زيلينسكي يحذر من الهجمات الروسية خلال موسم العطلات

كييف ـ د ب أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:09 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:09 م

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، من هجمات روسية محتملة خلال موسم العطلات القادمة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مساء اليوم الجمعة: "مع اقتراب موسم العطلات، يمكن أن ينشط الإرهابيون الروس مرة أخرى.. إنهم يحتقرون القيم المسيحية وأي قيم على وجه العموم".

ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى زيادة توخي اليقظة والحذر في الأيام المقبلة: "لذلك، يرجى الانتباه إلى إشارات الإنذار عن الغارات الجوية، ومساعدة بعضنا البعض والبحث دائما عن بعضنا البعض".

وفي الوقت ذاته ، وجه زيلينسكي تحذيرا حادا بشكل غير عادي إلى روسيا، قائلا دون أن يكشف عن أية تفاصيل: "ينبغي على مواطني روسيا أن يفهموا بوضوح أن الإرهاب لا يمر أبداً دون رد".

يشار إلى أنه في الأونة الأخيرة، حذرت القيادة العسكرية الأوكرانية بشكل متكرر من هجمات صاروخية جديدة محتملة على البنية التحتية للبلاد وإمدادات الطاقة، ومن بين أمور أخرى، أشار الجيش اليوم الجمعة إلى أن وحدة بحرية روسية كانت تجوب البحر الأسود، ومعها سفينة حربية مجهزة بصواريخ كروز.

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