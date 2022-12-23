الجيش الأمريكي: مقتل 6 إرهابيين في غارة جوية على الصومال

أعلن الجيش الأمريكي قتل 6 من عناصر ميليشيا حركة الشباب الإرهابية في غارة جوية في الصومال.



وأعلن مركز القيادة المسؤول عن أفريقيا في بيان أن الهجوم وقع اليوم الجمعة، في بلدة أودال الصغيرة على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو في منطقة شابيلي الوسطى.



وأعلنت الحكومة الصومالية أمس الخميس، أن هذه المنطقة قد تحررت بالكامل من ميليشيا الشباب.



يشار إلى أن الجيش الأمريكي يشن هجماته بشكل متكرر على أهداف تابعة لحركة الشباب في الصومال بالاتفاق مع الحكومة - ومعظمها بطائرات بدون طيار.



وتشن الحكومة منذ عدة أشهر هجوما عسكريا يستهدف حركة الشباب.



ويسيطر المتطرفون الإسلاميون على أجزاء كبيرة من وسط الصومال وكذلك على جنوب البلاد.



وبدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، تمكن الجيش مؤخرا من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة على حساب حركة الشباب.