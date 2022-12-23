 الأوقاف: معرفة أسماء الله ومعانيها أحد محاور البرنامج التثقيفي للطفل - بوابة الشروق
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الأوقاف: معرفة أسماء الله ومعانيها أحد محاور البرنامج التثقيفي للطفل

أحمد كساب:
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 1:41 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 1:41 م
قررت وزارة الأوقاف، أن تكون معرفة أسماء الله ومعانيها أحد محاور البرنامج التثقيفي للطفل، وأحد محاور موضوعات أسابيعها الدعوية.

وقررت الوزارة أيضا، إجراء مسابقة حول حفظها ومعانيها لجميع الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي للطفل وغيرهم من الأطفال تحت سن الثانية عشرة.

وتابعت: يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِدًا، مَن أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ"، ومن منطلق هذا الحديث النبوي الشريف
https://forms.gle/shE8sndsoMVmVd5PA خلال أسبوعين من تاريخه.

ونوهت بأنه سيتم إطلاق مسابقة أسماء الله الحسنى، بدءًا من الأول من يناير 2023.

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