أصدر الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد الشريف، بيانا بشأن حادث السير الذي أسفر عن وفاة الإعلامي سيد موسى، عضو هيئة مكتب الأمين العام .

وقال النائب أشرف رشاد الشريف: "ألمّ بنا اليوم حادث مروع أسفر عنه وفاة زميلنا العزيز سيد موسى، وانتقلت روحه الطاهرة الذكية إلى جوار ربه".

وتوفى الإعلامي سيد موسى؛ إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة، بمحافظة الدقهلية على طريق المطرية.

وأوضح رشاد، في بيان له اليوم، أن الحادث أسفر عن إصابة بعض زملائنا وهم حاليًا بالمستشفى يتلقون العلاج، ونسألكم الدعاء لهم بالشفاء العاجل، مطالبا منكم جميعا وبفضل كل ذرة حب تحملها قلوبكم لشخصه، بالدعاء لفقيدنا بالرحمة والمغفرة، وأن يمن على مصابينا بالشفاء العاجل.

وتواجد الأمين العام للحزب، بالمستشفى لمتابعة حالات المصابين، وإنهاء إجراءات دفن الفقيد سيد موسى، ولا صحة على الإطلاق لوجوده بالحادث.

ونعى زعيم الأغلبية البرلمانية، الإعلامي سيد موسى عضو هيئة مكتب الأمين العام الذي توفي إثر حادث أليم اليوم.

وقال "رشاد" عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعى بمزيد من الحزن والأسى والألم، نفسي في فلذة كبدي وابني العزيز الفاضل سيد موسى عضو هيئة مكتب الأمين العام الذي رحلت روحه الطاهرة الذكية إلى بارئها إثر حادث أليم".