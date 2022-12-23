تحذير الركاب في بريطانيا بالاستعداد لاضطرابات خلال إضرابات قوة الحدود

وجهت تحذير للركاب في مطارات المملكة المتحدة للاستعداد لاضطرابات، اليوم الجمعة، حيث أصبح مسؤولو قوة الحدود أحدث عمال يضربون عن العمل.

وستضر الإضرابات بمطاري "هيثرو" و"جاتويك" في لندن، بالإضافة إلى مانشستر وبرمنجهام وكارديف وجلاسجو وميناء "نيوهافن"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وسيتم تنظيم الإضراب في الفترة ما بين يومي 23 و26 ديسمبر وما بين 28 و31 من الشهر ذاته.

وقال ستيف دان، رئيس عمليات قوة الحدود إن خطط الطوارئ، يجب أن تكون قادرة على الاحتفاظ بـ"معظم الموانئ، إن لم يكن جميعها، مفتوحة".

وقلصت المطارات عدد الرحلات، القادمة خلال الإضرابات، بينما تقدم شركات الطيران للركاب فرصة التحول إلى الرحلات، خارج مواعيد الإضراب، بدون تكبد رسوم إضافية.