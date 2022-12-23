تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، والتي جاء في مقدمتها:
500 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لتوسيع جهود الحماية الاجتماعية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية.
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1.5 مليار دولار إجمالي استثمارات الشركات الناشئة خلال الـ5 سنوات الماضية
قالت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن إجمالي قيمة استثمارات الشركات الناشئة العاملة خلال الخمس سنوات الماضية ما يقارب مليار ونصف دولار، وإجمالي عدد الجولات التمويلية خلال الخمس سنوات الماضية 710 جولة، مؤكدة أن قيمة متوسط الجولة التمويلية في الشركات الناشئة زادت من 4.2 مليون دولار في 2021 إلى 6.8 مليون دولار في 2022.
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التنمية الصناعية تصدر 5500 رخصة تشغيل في 3 أشهر فقط
أعلن محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك تطور كبير في أداء الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تمكنت الهيئة من إصدار رخص تشغيل بلغت 5500 رخصة بنظام الاخطار، و96 رخصة بنظام المسبق، وهي أرقام غير مسبوقة وفي وقت زمني قليل للغاية.
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آلية جديدة للرقابة على منظومة الأسمدة لمنع التلاعب
بحث وزير الزراعة، السيد القصير، خلال اجتماع مع مسئولي شركة "آي فاينانس"، آلية تفعيل دور كارت الفلاح وحوكمة منظومة بيع وتداول الأسمدة المدعمة والرقابة عليها لمنع التلاعب، مشدداً على أهمية تفعيل دور كارت الفلاح والانتهاء من توزيعه على المزارعين مع التأكيد على ضرورة استكمال منظومة استصدار الكروت الجديدة، بحيث يصل الكارت إلى طالبه فى غضون 15 يوم على أقصى تقدير.
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حل 253 شكوى من إجمالي 278 في قرى حياة كريمة خلال 2023
قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" نجحت بالتنسيق مع فروعها بالمحافظات فى حل 253 شكوى من إجمالي 278 في القرى المنفذ بها "حياة كريمة"، خلال عام الجاري، وجار حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
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ارتفاع أسعار الأسمنت
ارتفعت أسعار الأسمنت بما يتراوح بين 70 جنيها و150 جنيها، حيث صعد سعر طن الأسمنت المسلح 120 جنيها ليسجل 1820 جنيها، وزاد سعر أسمنت النصر 150 جنيها إلى 1750 جنيه، وارتفع أسمنت لافارج 110 جنيهات ليسجل 1820 جنيه، وارتفع أسمنت وادي النيل 70 جنيها ليسجل 1735 جنيها، وارتفع طن أسمنت حلوان 85 جنيها ليسجل 1815 جنيها، وارتفع أسمنت السويدي 95 جنيها ليسجل 1860 جنيها.
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أسعار النفط ترتفع قرب 2%
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، بنسبة اقتربت من 2% متجهة نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، بدعم من توقعات انتعاش الطلب في الصين مع تخفيف القيود المتعلقة بالوباء، ووسط توقعات انخفاض صادرات الخام الروسية من منطقة البلطيق خلال الشهر الجاري، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 1.5% لتصل إلى 82.50 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.53% عند 79 دولارا للبرميل.
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