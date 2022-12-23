مرتضى منصور: «صالح سليم أسطورة الإدارة في مصر»

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن الرئيس السابق للنادي الأهلي صالح سليم أفضل رئيس مجلس إدارة نادي في مصر عاصره حتى الآن.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «لا أقول سوى الحقيقة دائمًا، وصالح سليم هو أفضل رئيس نادي في مصر عاصرته حتى الآن».

وتابع رئيس الزمالك: «البعض يحاول تشويه صورة صالح سليم وتدمير تاريخه، ولكنه سيظل أسطورة الإدارة في مصر مهما يفعلوا».

وعند سؤاله عن رأيه في قرار تأييد الحجز على أرصدة نادي الزمالك لصالح الرئيس السابق ممدوح عباس، أجاب قائلا: «لا تعقيب على أحكام القضاء، ولكن هناك خطوات قانونية أخرى سوف يتم اللجوء إليها مثل الطعن على هذا القرار، وعباس لن يحصل على شيء من أموال النادي».

وأتم: «أتحدى عباس يخرج أمام الجميع، ويقول ماذا قدم لنادي الزمالك على مستوى الإنشاءات والرياضات، وهناك فرق بين التبرع والقرض ولو عباس صادق فليظهر الإيصال الذي أقرض به النادي».