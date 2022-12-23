مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعديلا لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى الشعب الأوكراني

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلا اقترحه السناتور الجمهوري ليندسي جراهام لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس المجمدة وتحويلها إلى الشعب الأوكراني.

جاء ذلك -حسبما نشرت صحيفة /نيويورك بوست/ الأمريكية عبر موقعها الالكتروني- عن طريق التصويت الصوتي اليوم /الخميس/.

وقال السناتور جراهام: "سيسمح هذا التعديل لوزارة العدل الأمريكية من خلال وزير الخارجية بنقل العائدات من الأصول الروسية المصادرة أو الكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات إلى شعب أوكرانيا".

وأشار إلى أن "ذلك سيكون بمثابة منحة ترسل إلى شعب أوكرانيا الذي طالت معاناته، ومصدر ارتياح لدافع الضرائب الأمريكي ... ويومًا سيئًا بالنسبة إلى رجال الأعمال الروس".

ومن المقرر دخول التعديل حيز التنفيذ مع تمرير قانون الإنفاق للسنة المالية الأمريكية 2023.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ أقر هذا التعديل بعد يوم واحد من خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع مشترك للكونجرس للضغط من أجل مزيد من المساعدات.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الكندي كان أقر مشروع قانون، يوم الجمعة الماضي، يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا.