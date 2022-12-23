 مصرع 16 جنديا هنديا وإصابة 4 آخرين جراء سقوط حافلة عسكرية في أحد الأودية - بوابة الشروق
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مصرع 16 جنديا هنديا وإصابة 4 آخرين جراء سقوط حافلة عسكرية في أحد الأودية

نيودلهي - أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 1:30 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 1:30 م
أعلن الجيش الهندي، اليوم الجمعة، أن 16 جنديا لقوا حتفهم بينهم ثلاثة ضباط، فيما أصيب أربعة آخرون إثر سقوط شاحنة عسكرية كانت تقلهم في أحد الأودية بولاية "سيكيم".

وأضاف الجيش -في بيان نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية- أن الشاحنة كانت ضمن قافلة مؤلفة من ثلاث حافلات كانت في طريقها إلى منطقة "ثانجو"، حيث انزلقت على منحدر حاد أثناء اجتيازها أحد المنحدرات.. مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين جوا إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- "لقد تألمت بشدة جراء الخسائر في الأرواح بين أفراد الجيش الهندي بسبب حادث طريق في شمال سيكيم"، معربا عن التعازي لعائلات الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

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