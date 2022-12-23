إصابة ضابطين إسرائيليين في عملية دهس وإطلاق نار داخل الخط الأخضر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم/الجمعة/، بأن ضابطي شرطة إسرائيليين أصيبا بالرصاص الحي، وتعرضا للدهس، في مدينة "كفر قاسم" العربية داخل الخط الأخضر (أراضي الـ 48).

وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية، إن قائد السيارة التي نفذت عملية الدهس تم تحييده، وإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجري البحث عن منفذين آخرين للعملية وجرى نقل الضابطين لمستشفى وصف إصابتيهما بالبسيطة.

وأظهر تصوير "فيديو" من كاميرا مراقبة، ضباطا يتعرضون للدهس، وإطلاق النار..وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قائد السيارة rjg، فيما لاذ آخر بالانسحاب من الموقع.