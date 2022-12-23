نائب محافظ قنا يقدم واجب العزاء في نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى

قدم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واجب العزاء في وفاة نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف، رافقه محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

وكان في استقبالهم في دير الأنبا بضابا بنجع حمادي نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص وعدد من الأساقفة ورجال الدين المسيحي.

وأعرب نائب محافظ قنا ومرافقوه عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادى وتوابعها ولجميع شعب الكنيسة الأرثوذكسية.

وأكد نائب محافظ قنا، أن نيافة الأنبا كيرلس كان قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة وعاش عمره فى خدمة أبناء وطنه، حيث كان يعد مثالا يحتذي به لرجل الدين المسيحي الذي يمتاز بالود والمحبة.